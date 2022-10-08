"Пожили и хватит", - оккупант наблюдает, как горит Крымский мост. ВИДЕО

Российский оккупант в Крыму озадаченно наблюдает за пожаром на Крымском мосту.

Он сам снял и выложил в соцсети свою реакцию не происходящее, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пожили, бл#дь, и хватит, нах#й. Мосту п#зда, бл#дь. Пути отрезаны, бл#дь", - в отчаянии говорит мужчина.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.

По версии россиян, мост пылает из-за подрыва грузовика. Частично обрушились два пролета моста.

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