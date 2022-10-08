"Пожили и хватит", - оккупант наблюдает, как горит Крымский мост. ВИДЕО
32 81357
Российский оккупант в Крыму озадаченно наблюдает за пожаром на Крымском мосту.
Он сам снял и выложил в соцсети свою реакцию не происходящее, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пожили, бл#дь, и хватит, нах#й. Мосту п#зда, бл#дь. Пути отрезаны, бл#дь", - в отчаянии говорит мужчина.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.
По версии россиян, мост пылает из-за подрыва грузовика. Частично обрушились два пролета моста.