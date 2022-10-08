Последствия взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО
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В результате взрыва Крымский мост получил серьезные разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту.
Это просто сказка. Это замечательно .НО МАЛО ,мало нужно теперь по военным частям где кацапы расположились ******* ,чтоб земля украинская горела у москаляк под ногами.
Мамулечка я не хочу уезжать из Крыма!
Да мы и не сможем, задолбала!
Так душевно, по домашнему