На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО
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На крымских заправках растут очереди.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные жители запасаются бензином. По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу несколько канистр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Местные жители запасаются бензином. По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу несколько канистр.
- Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!