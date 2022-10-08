Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

На крымских АЗС образовались очереди. ВИДЕО

14 92650
На крымских заправках растут очереди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные жители запасаются бензином. По словам очевидцев, некоторые водители заправляют сразу несколько канистр.

Читайте: Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена

Топ комментарии

  • Александр Юр
    - Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
    - Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
  • mrSmith
    Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!
  • аспм мпри
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости