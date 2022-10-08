Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО
8 96210
В Николаевской области воины-зенитчики "приземлили" российский дрон иранского производства "Shahed-136".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".
"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.