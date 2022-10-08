Новости Видео

Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО

8 96210
Зенитчики Воздушных сил в Николаевской области сбили дрон-камикадзе из пулемета. ВИДЕО
В Николаевской области воины-зенитчики "приземлили" российский дрон иранского производства "Shahed-136".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью воздушного командования "Південь".

"Утром 8 октября в Николаевской области воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силами ПВО сбиты три российских дрона-камикадзе "Shahed-136", - ОК "Південь"

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    браво! молодцы
  • Евгений Агро
    На крыле написано - не брат. Это точно, они нам не братья.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    А где сам шахед с рулем от мопеда?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости