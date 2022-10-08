Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту, перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО
38 532119
Силовики заглянули в прицеп грузового автомобиля и не обнаружили там ничего подозрительного.
Видеообзор автомобиля опубликовал российский телеграм-канал Mash, сообщает Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что на этих кадрах позже подорвавшаяся на мосту фура проходит пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Инспекторы заглядывают в прицеп авто, но не видят ничего подозрительного.
Через несколько минут автомобиль взорвался.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.