Грузовик, подорвавшийся на Крымском мосту, перед этим осматривали россияне, - Mash. ВИДЕО

Силовики заглянули в прицеп грузового автомобиля и не обнаружили там ничего подозрительного.

Видеообзор автомобиля опубликовал российский телеграм-канал Mash, сообщает Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что на этих кадрах позже подорвавшаяся на мосту фура проходит пост Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Инспекторы заглядывают в прицеп авто, но не видят ничего подозрительного.

Через несколько минут автомобиль взорвался.

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Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.