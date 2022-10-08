Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО
42 33993
Автомобильное полотно моста обрушилось в море, на железнодорожных путях стоят обгоревшие цистерны.
Видео с места взрыва публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.