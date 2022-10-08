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Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО

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Автомобильное полотно моста обрушилось в море, на железнодорожных путях стоят обгоревшие цистерны.

Видео с места взрыва публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Наталия Гончар
    Подрыв Крымского моста! Что уже известно

    Просто праздник какой-то!

    ▪️путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

    ▪️Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

    ▪️Согласно Яндекс Картам, Керченский мост будет закрыт до 31 октября.

    ▪️Запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

    Просто праздник какой-то!

    P.S. Секретарь СНБО Данилов поздравил путина с днем рождения.

    Вовчик, ты не держи обиду, что с опозданием. Подарок готовили
  • Саша Пончик
    Майже як новий. Спермоусов не дасть збрехати.
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