Жители оккупированного Севастополя массово скупают товары. ВИДЕО

В оккупированном Севастополе после подрыва Керченского моста были введены ограничения на продажу продуктов и топлива.

Социальные сети заполняют видеоролики, где люди образуют большие очереди в супермаркетах, сообщает Цензор.НЕТ.

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Оккупационные власти успокаивали людей, что запасов пищи и топлива в городе достаточно, а решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена, чтобы не допустить искусственный ажиотаж, передает Крым Реалии.

Мол, за попытками спекуляций и уровнем цен будет следить прокуратура.

Через несколько часов ограничения сняли.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

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