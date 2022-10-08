ВСУ освободили Шевченковку на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО
16 83227
Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка на Херсонщине.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря ВСУ, над этим населенным пунктом снова развевается украинский флаг", - написал глава ОВА.
Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, "терроризировавших и убивавших".
В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.
Информация о том, что украинские войска вошли в этот населенный пункт, появилась 3 октября.