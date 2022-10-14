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Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась. ВИДЕО

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Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.

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  • Danilo Kosmina 10be22a1
    режисеру-оператору-сценаристу-диктору і актору-песику - Оскара
    виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
  • VOLVO XC 70
    я бы не радовался снаряд РСЗО опасная штука саперы нужны и срочная эвакуация аккуратная неспеша всех людей из дома...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Да, Спасибо и возвращайся назад в родную говень.
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