Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась. ВИДЕО
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Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.
режисеру-оператору-сценаристу-диктору і актору-песику - Оскара
виробникам-бандерівцям з Мокші - залік
я бы не радовался снаряд РСЗО опасная штука саперы нужны и срочная эвакуация аккуратная неспеша всех людей из дома...
Да, Спасибо и возвращайся назад в родную говень.