"Вагнеровцы" на фронте уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которые отказывались воевать или пытались бежать в позиции ВСУ. ВИДЕО
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"Вагнеровцы" уже расстреляли более 40 завербованных зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин.
"Когда их в автозаках привозят на фронт, а они говорят, что что-то здесь не так и воевать отказываются, то включается тот механизм о котором говорил Пригожин на знаменитом видео - таких расстреливают без суда и следствия. Нам известно о том, что более 40 осужденных уже были расстреляны. Еще нескольким людям стреляли по ногам, когда они пытались убежать в сторону украинцев", - рассказал Осечкин.