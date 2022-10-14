Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в республике.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану" , – сказал он.

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