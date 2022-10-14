Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО
9 42947
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в республике.
Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану" , – сказал он.