Новости Видео • Война

Лукашенко подтвердил введение в Беларуси режима "контртеррористической операции". ВИДЕО

9 42947
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в республике.

Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого", освещающий деятельность Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану" , – сказал он.

Также читайте: Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в Беларуси под видом проверки боеспособности, - "Наша Ніва"

Топ комментарии

  • IN UA 7395a7cc
    Главный террорист всея Беларуси - усатый картофель-фюрер, марионетка главного террориста планеты ***** букерного
  • Alexey Chernyavsky
    Кому вы сраные сябры нужны? Живете пока не полезли, спробуете-кровью умоетесь. Чем и кем этот агроном воевать собрался?
  • Старый зольдат
    Не не не, там главным является стадо тупых и безропотных скотов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости