Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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Московский режим продолжает уничтожать Белгород
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Россияне запускают ракеты по Харькову, они попадают в Белгород. Местные паблики сообщают, что после серии взрывов в ряде районов российского Белгорода исчез свет, отключились светофоры. Якобы горит ТЭЦ.
По последней информации, в Белгороде вспыхнула подстанция 110 кВт. Часть города без света. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов.