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Российские ракеты снова попали в Белгород: горит подстанция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

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Московский режим продолжает уничтожать Белгород

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Россияне запускают ракеты по Харькову, они попадают в Белгород. Местные паблики сообщают, что после серии взрывов в ряде районов российского Белгорода исчез свет, отключились светофоры. Якобы горит ТЭЦ.

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По последней информации, в Белгороде вспыхнула подстанция 110 кВт. Часть города без света. Примерное время переключения резервного источника до 4 часов.

Топ комментарии

  • vadyan
    Мені нравиться як воно горить, як люди бігають, суєтятся (с)
  • Pawlo Kit
    Поки Москва не зрозуміє, що без прямих переговорів з представниками бєлгородської, курської та воронезької народних республік, це все не припиниться, миру не буде!
  • Олег Карпов b569f323
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