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Рахмон - Путину: "Прошу не относиться к странам Центральной Азии, как к бывшему СССР - мы хотим, чтобы нас уважали". ВИДЕО

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите СНГ в Астане обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что его страна хочет уважения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнер. Мы что, так себя ведем? Да, мы малые народы. Нас не 100-200 миллионов. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева… Где мы что-то нарушили? Где с кем не так поздоровались?... Не надо много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как бывшего Советского Союза. Мы хотим, чтобы нас уважали", - обратился Рахмон к Путину.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хочете щоб вас поважали - шукайте інших партнерів.
    Підорашники народ нікудишній.
  • stavr
    Рахмон - Путіну: "Прошу не ставитися до країн Центральної Азії як до колишнього СРСР - ми хочемо, щоб нас поважали". - тоді не смокчіть кацапський члєн
  • Evgeny N
    Для того, щоб московити почали поважати, треба спочатку розбити їм є@ало (вибачте за мою французську) в кров, переламати кінцівки та всадити на пляшку. Дочекатися московитського розуміння того, що важко збирати вибиті зуби поламаними руками, дати ковтнути води (ну не звірі ж!) і замкнути в камері до кінця часів.
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