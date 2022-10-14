Лукашенко за неделю передал Путину как минимум 67 танков и 28 "Уралов", - СМИ. ВИДЕО

За последнюю неделю Беларусь транспортировала на территорию России не менее 67 танков Т-72А и 28 грузовых автомобилей "Урал".

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение по меньшей мере 22 танков Т-72А, направлявшихся в сторону города Орша, расположенного ближе к границе с РФ.

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"Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже по меньшей мере 67 танков Т-72А и по меньшей мере 28 грузовиков. "Урал", – говорится в сообщении.

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"Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области, и ее перевозили на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.

Предыдущие эшелоны, по утверждению мониторинговой группы, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.