Лукашенко за неделю передал Путину как минимум 67 танков и 28 "Уралов", - СМИ. ВИДЕО
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
По информации мониторинговой группы, 14 октября в Могилевской области Беларуси замечено движение по меньшей мере 22 танков Т-72А, направлявшихся в сторону города Орша, расположенного ближе к границе с РФ.
"Режим Лукашенко передал РФ еще минимум 22 танка. Не исключено, что количество танков, которые вывезли в РФ на этот раз, может быть больше. Таким образом, только за последнюю неделю режим Лукашенко передал РФ уже по меньшей мере 67 танков Т-72А и по меньшей мере 28 грузовиков. "Урал", – говорится в сообщении.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что, вероятно, техника была снята с хранения с 969-й базы резерва танков в Минской области, и ее перевозили на ветке Осиповичи-Могилев-Орша-РФ.
Предыдущие эшелоны, по утверждению мониторинговой группы, были направлены на железнодорожные станции в Ростовской области и далее на Донбасс.