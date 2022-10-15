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15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже полностью восстановлены, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 объектов, которые россияне хотели уничтожить своими атаками на этой неделе, восстановлены полностью.

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Проходит этот день – 14 октября, праздник всех защитников и защитниц Украины, Покрова, День казачества. Я хочу поблагодарить всех наших людей, которые сегодня приветствовали друг друга, наших военных, всех наших воинов. Хочу поблагодарить всех, кто и этот день, как и много других, провел в бою и на страже, и отдельно благодарю всех, кто сегодня пусть тихо, пусть молча, пусть только в своем сердце, но все же вместе со всем нашим государством отмечал День защитников и защитниц Украины, находясь на временно оккупированной территории или принудительно – на территории России. Украина обо всех помнит. Никого и ничего украинского не оставим врагу. Освободим все свое. Вернем все, что принадлежит нам по праву. Украина двигается вперед!" – заявил Зеленский.

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"В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена ​​техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Возобновим и все остальные", - добавил президент.

В то же время, президент призвал украинцев сознательно ограничивать потребление электричества в пиковые часы, чтобы вся энергосистема работала стабильно.

"Это также элемент защиты нашего государства", – сказал он.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Чому ти не закінчуєш війну як обіцяв?
  • Banda 77
    Кто хочет адекватно оценить деятельность этого ******* криворогульного - посмотрите в инете лежит видео "удар по ПС Теткино".. это в Белгородской области.. там сраные кацапы оба трансформатора обложили бетонными блоками.. это при том что мы 8 лет не фигачим по ТЭС, ТЭЦ, подстанциям в рашке и лугандонии.. Хотя могли это делать все это время. У нас таких как в рашке мероприятий (по защите трансформаторов) просто не делалось.. За это время твари рашистские расфигачили у нас по энергетике все что только могли достать... У нас ****** в энергетике - Запорожская АЭС захвачена - минус 6 гигаватт из энергсистемы.. Захвачены Запорожская ТЭС, Углегорская ТЭС, Луганская ТЭС.. Все остальные ТЭС и ТЭЦ кацапы пытаются разрушить ежедневными ракетными и шахидными обстрелами. Теперь ******** из администрации зеленого дебила требуют за НЕДЕЛЮ сделать то что годы не делалось.. за неделю, без денег и материалов, в том числе и в зоне боевых действий... распоряжается заместитель секретутки Ермака - Кирилл Тимошенко.. Люди явно мало адекватные и знакомые с реальностью..
  • Ivan Livliv
    Коли закінчуться оці інформаційні висери нашого недолугого президента? Можу нагадати про заяв щодо "можливості відновити Україною ядерної зброї", зробленої нашим дурнем перед війною, яку аквафреші використали у своєму обгрунтуванні необхідності знищення України. І безліч інших висерів. Він взагалі колись зрозуміє, що не усі дурощі треба говорити вголос? Так саме і про відновлення. Саме коли плешивий заявляє про поставлені завдання на знищення 27 об'єктів і подальшого руйнування тих, які не змогли дістати, цей йолупок таке заявляє. Відновлюємо і мовчимо. Тільки так треба.
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