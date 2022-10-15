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В Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась со стороны Новоазовска в Розовку. ВИДЕО

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14 октября в Мариуполе зафиксировали колонну российской техники, которая направлялась в Розовку, в окрестностях которой скапливаются силы противника.

Об этом в телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Колонна техника за вчера. Не выкладывали, пока полностью не отследили. Техника приехала со стороны Новоазовска и через город - в Розовку. По нашей информации с места, сейчас собирают силы в Розовке и окрестных селах. В Солодководном большое скопление, заселились там в школе и пытаются ставить технику поближе к домам. В основном кадыровцы, однако было много мобиков", - сообщил Андрющенко.

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Топ комментарии

  • boris kravchenko 13aea087
    Очередной "гуманитарный конвой" едет на утилизацию.
  • дмитрий a4f273bf
    В Марике мэрия и горсовет через одного коллаборанты, при чём до 2014, после и сейчас, то есть стабильно. А этот Андрющенко у нас в батальоне блоХеров, типа Гайдая, Фёдорова, Хланя, всё народ ежедневно информируют, при чём к новостям не имея никакого отношения, а ведь новые посады то хочется
  • Підлога Маккартні
    а где собственно сам мэр Мариуполя? Кто его в глаза ваще видел? что этот Андрющенко вечно за него отдувается? наверное и две зарплаты получает?
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