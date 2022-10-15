Первые эшелоны войск РФ прибыли в Беларусь якобы в рамках развертывания совместной группировки. ВИДЕО
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В субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ в Беларусь якобы связана с совместным развертыванием войск этих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.