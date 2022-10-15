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Первые эшелоны войск РФ прибыли в Беларусь якобы в рамках развертывания совместной группировки. ВИДЕО

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В субботу, 15 октября, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими оккупантами. Их передислокация из РФ в Беларусь якобы связана с совместным развертыванием войск этих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

"Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Беларусь", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    фарш подьехал)))боевое слаживание алкочмобиков и потешного лукашенковского войска будет?)))
  • Ігор Медушівський
    Це видно якісь "блатні" військові , що їх направили в Бульбостан - чиновники чи діти-мажори .
    Безпородне м*ясо , відразу женуть на Донбас чи Херсонщину .
  • Hulio
    Рзпіарили для залякування. Щоб відтягти ЗСУ з півдня і сходу.
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