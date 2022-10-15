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Участок "Бахмут-Соледар": Трудные бои здесь продолжаются каждый день. ВИДЕО

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Украинские воины ежедневно сражаются на участке "Бахмут-Соледар" с российскими оккупантами, в частности, зэками ЧВК "Вагнер".

Об этом пишет в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал видео с этого участка фронта, взятое в телеграм-канале Supernova+.

"Бахмут-Соледар: самый тяжелый участок фронта - в боях с наемниками и зеками ЧВК "Вагнер" здесь погибло очень много наших героев. Бои продолжаются ежедневно..." - написал Шевченко.

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Участок Бахмут-Соледар: Трудные бои здесь продолжаются каждый день 01

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    С другой стороны кацапы нам очень помогают. Выжигают вату в домбасе, которую после голодоморов, когда выморили голодом всех патриотов (кстати весь тогдашний настоящий Донбас говорил українською мовою), завезли туда ватный быдло-скот, товарняками в теплушках и шапках ушанках. Людей раскулачили и вывезли в Сыбир, а в их дома заселили всякую ******* и пидоростав. А потом эти уйобки голосовали за рыгов, фьодрыча и ОПЗЖдец со слугами наруто. Так что я о чем ваще? Ах, да, просто пытаюсь искать какой-ни-какой позитив в наших трагичных реалиях. Ибо если этого не делать - поедет кукуха!!! А вата которая сыбала в Европу - пусть там и остается. не нужно возвращаться сюда. сидите там мрази и требуйте шоб вам давали, бо вы кормите всю Европку своими горбами, *****))))
  • vadik kut
    Уклін Вам,котики!
  • Наталия П
    У меня нет слов. Ком в горле и слезы. Твари кацапские, будьте вы прокляты.
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