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"Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - Арестович. ВИДЕО

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Советник Офиса Президента Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову, который на вопрос от ведущей 1+1 Наталии Мосийчук об информации Арестовича по поводу российских диверсантов на Банковой заявил: "Арестович это кто?".

Свой ответ Алексей Арестович озвучил в интервью "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.

"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.

Смотрите: Советник ОП Арестович назвал выпускников Могилянки "долбанной молодежью", а саму академию "#банутой", но позже извинился. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Расскажи лучше, кто такой Ермак.
  • Myroslav Hrabovsky 9c770479
    ********, самозакохане чмо Арестович вже всім набрид.
  • Прощай немытая раССея
    Эти два афериста еще повеселят публику, но утвердил их один и тот же человек....
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