"Если я начну рассказывать, кто такой Данилов, то он пожалеет", - Арестович. ВИДЕО
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Советник Офиса Президента Алексей Арестович ответил секретарю СНБО Алексею Данилову, который на вопрос от ведущей 1+1 Наталии Мосийчук об информации Арестовича по поводу российских диверсантов на Банковой заявил: "Арестович это кто?".
Свой ответ Алексей Арестович озвучил в интервью "Ми - Україна", передает Цензор.НЕТ.
"Давайте я промолчу. Если я начну рассказывать кто такой Данилов, то он пожалеет", - сказал Арестович.