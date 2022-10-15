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ВСУ взяли в плен семерых россиян, воевавших в Сирии. ВИДЕО

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Вооруженные силы Украины взяли в плен военных в Сирии российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Семь человек нам удалось взять в плен, они проходили службу в Сирии", - рассказывает в ролике командир батальона 24-й ОМБр Вооруженных сил Украины "Ирис".

Он отметил, что среди пленных один майор, три-четыре сержанта и солдата. По словам комбата, российские военные заявили, что "ничего не знают" и что они были мобилизованы.


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Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
  • den1anderson
    А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
  • Саша Пончик
    Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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