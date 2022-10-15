Я хочу домой приехать хотя бы живым. Укропы как начали стрелять, у меня чуть душа не выпала", - оккупант рассказывает девушке о ситуации на Херсонщине. АУДИО
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Российский оккупант, который находится в Херсонской области на жалуется постоянные обстрелы со стороны ВСУ и говорит своей девушке, что его самое большое желание просто вернуться с войны целым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, перехват разговора опубликован в официальном фейсбуке ГУР Минобороны Украины.
Военный РФ рассказал о ситуации на Херсонском направлении и некоторых российских добровольцах, ушедших "бить немцев".