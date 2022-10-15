"Могилизация" в РФ показала, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом президент Украины Зеленский заявил в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность.
И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься.
Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины – только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. ...
Ну а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.
Украина обязательно вернет все свое", – заявил Зеленский.