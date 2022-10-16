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"Это не кадры Первой мировой": Минобороны показало видео с позиций ВСУ под Бахмутом. ВИДЕО

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В Министерстве обороны показали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве под Верденом или на Сомме. Речь идет об окопах у Бахмута Донецкой области, которые украинская пехота несколько месяцев удерживает под шквальным огнем оккупантов", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sanya T
    На коленях перед вами мужики, вы и есть гордость Украины, украинского народа. Победа несомненно будет только за нами!!!
  • Валентина Саюн c856325a
    ,дивилася на роботі, не має слів, щоб передати біль,тугу,смуток і тривогу. Там мої друзі, яким допомагаю грошима. Отут справжній Подвиг, а не фіксація убитих орків і знищеної техніки ворога. Вони знову прикривають своїм життям успіхи на фронтах. Тримайтесь і бережіть себе
  • Alex Dev d4763325
    Арабы на деньги от продажи нефти строят зеленые сады в пустыне, а кацапы из цветущих садов делают безжизненные пустыни.
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