"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим", - СБУ перехватила разговор российских оккупантов. АУДИО

В армии российских захватчиков "зеков" расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехвативший СБУ.

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"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

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Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должно быть на учениях. "Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на обучении!" – объясняет рашист.