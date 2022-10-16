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Люди часами стоят в очередях за хлебом в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

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В Мариуполе люди вынуждены часами стоять в очередях, чтобы извлечь хлеб из рук российских оккупантов.

Об этом в телеграмм-канале написал советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередь за бесплатным хлебом в Кальмиусском районе. Сотни людей. Ближайшая точка, где можно купить хлеб, почти в три километра. Поэтому люди выискиваются в очереди и ждут часами. Чтобы получить буханку хлеба из грязного автомобиля из грязных рук оккупантов", - написал он. 

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Україну хаяли. Отримали те що хотіли.
  • Злий Грицько
    Ну... не всі, а більшість так... На жаль такі реалії... Там корінних українців мало. Їх йоська сралін ще в далеких 1931-33 роках голодом знищив і завіз кацапську злидоту з сибіру, поволжжя та укралу. А це їх нащадки. Але ж вони гормадяни України...
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Це тi,хто чекав на кацапський свiт ?
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