Российский солдат жалуется на нехватку лекарств и действия Кремля: "Скажи "Спасибо" нашему главнокомандующему, который нах#есил здесь делов", - перехват ГУР. ВИДЕО

Оккупанты на юге Украины жалуются на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков. Российские войска критикуют действия Кремля и военного руководства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант, который сейчас находится в Николаевской области, рассказал жене о нехватке лекарства. Поэтому он вынужден "лечить" стрептодермию мочой.

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Оккупант отметил, что в российской армии каждый сам за себя. При этом он добавил, что волнуется за свою посылку, потому что пока не может сходить за ней, поскольку отек ног не позволяет обуться.

Российский солдат критикует действия российского диктатора и военного руководства. Он призывает общество восставать против власти.

"Скажи "спасибо" нашему главнокомандующему, который натворил здесь делов и вообще эту мобилизацию конституционно неправильно. … Она вводится, когда на страну нападают, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая! Как мы его (Путина. - Ред.) здесь проклинаем, не могу тебе передать словами - его и его банду всю тупорылую, которая нас бросила сюда", - сказал оккупант.