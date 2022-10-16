Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Это – уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ "на фронте", – рассказывает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Наши инженеры спроектировали все так, чтобы было как дома у родной мамы. По крайней мере, очень старались, чтобы так было. Все это позволяет сделать суровый армейский быт комфортным", - говорит Порошенко.
На фронт планируется передать не менее десяти подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню решили подарить легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.
Ребята показывают, что находится внутри бани. "Такой комплекс – незаменимая вещь. Мы находимся в таких местах, где не всегда есть возможность помыться, постирать вещи. Здесь можно очень быстро это все получить, помыть людей, постирать, высушить вещи. Стоит система, стоит титан – оно греется. Буквально 5 килограммов дров - и все. Забрасывается в топку. Вот даже есть дрова, все это испытывалось. Все работает", – рассказывает военный.
"2 машинки Indesit 8-килограммовые, то есть в нее можно покласть кучу вещей, она постирала, и в сушилку их забросили. Сушилочка, а снизу стиральная машина. Лучший вариант на это время", – говорят бойцы.
Титан за 20 минут нагревает воду до 40 градусов, объясняет военный: "То есть через 20 минут уже можно нормально помыться в горячей воде. Очень просторно. Там четыре помывочных места. Все это работает на автоматике: нажимаешь клавишу - 20 секунд течет вода, то есть нет колоссального расхода воды".
"Вариант очень-очень хороший. Все работает на автоматике, он независим, мобильный приехал, залили топливо, завели генератор. На сам "ноль", конечно, не подгонишь, но люди подвозятся транспортом. Умылись – и сразу назад на позиции, потому что надо работать", – говорят в бригаде.
Как известно, на 14 октября Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. Большой груз был доставлен в бригады вдоль линии фронта. Среди подарков – 10 автомобилей DAF, пикапы, десятки дронов, генераторов, сотни буржуек, а также рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и полевая баня.