Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Побывавший на восточном фронте Петр Порошенко привез в 25-ю воздушно-десантную бригаду особый подарок – мобильную баню. Это полностью автономный комплекс, в котором бойцы могут постирать и высушить одежду, а также принять душ – для этого предусмотрено около двух тонн воды.

"Это – уникальный комплекс бытового обслуживания на фронте, здесь есть стиральные машины, сушилки, теплые помещения, умывальник, уникальный котел, работающий на всех видах топлива. Баки, наполняемые водой, обеспечивают полную автономность и душевое отделение. Рота может принять душ "на фронте", – рассказывает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Наши инженеры спроектировали все так, чтобы было как дома у родной мамы. По крайней мере, очень старались, чтобы так было. Все это позволяет сделать суровый армейский быт комфортным", - говорит Порошенко.

Смотрите также: Порошенко с волонтерами отправили на передовую технику и военную амуницию на 17,5 млн грн. ФОТО

На фронт планируется передать не менее десяти подобных комплексов. Как известно, Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную неравнодушными украинцами для помощи ВСУ. Первую мобильную баню решили подарить легендарной 25-й бригаде, которая отличилась во время контрнаступления на Харьковщине и освобождала Изюм.

Ребята показывают, что находится внутри бани. "Такой комплекс – незаменимая вещь. Мы находимся в таких местах, где не всегда есть возможность помыться, постирать вещи. Здесь можно очень быстро это все получить, помыть людей, постирать, высушить вещи. Стоит система, стоит титан – оно греется. Буквально 5 килограммов дров - и все. Забрасывается в топку. Вот даже есть дрова, все это испытывалось. Все работает", – рассказывает военный.

"2 машинки Indesit 8-килограммовые, то есть в нее можно покласть кучу вещей, она постирала, и в сушилку их забросили. Сушилочка, а снизу стиральная машина. Лучший вариант на это время", – говорят бойцы.

Титан за 20 минут нагревает воду до 40 градусов, объясняет военный: "То есть через 20 минут уже можно нормально помыться в горячей воде. Очень просторно. Там четыре помывочных места. Все это работает на автоматике: нажимаешь клавишу - 20 секунд течет вода, то есть нет колоссального расхода воды".

"Вариант очень-очень хороший. Все работает на автоматике, он независим, мобильный приехал, залили топливо, завели генератор. На сам "ноль", конечно, не подгонишь, но люди подвозятся транспортом. Умылись – и сразу назад на позиции, потому что надо работать", – говорят в бригаде.







Как известно, на 14 октября Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" подготовили подарки для ВСУ. Большой груз был доставлен в бригады вдоль линии фронта. Среди подарков – 10 автомобилей DAF, пикапы, десятки дронов, генераторов, сотни буржуек, а также рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и полевая баня.