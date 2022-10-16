Российские военные из Запорожской области вернулись на место постоянной дислокации в Крым, - Чубаров. ВИДЕО
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Российские военные, дислоцирующиеся в оккупированном Крыму, вернулись из Запорожья на место постоянного расположения.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Российские головорезы, дислоцирующиеся во временно оккупированном Крыму, вернулись на место своего постоянного расположения", - написал Чубаров.
По его словам, за показной радостью встречающих спрятано горе тех семей, чьи близкие "стали удобрением" в степях Запорожской области.
Он прогнозирует, что вернувшихся ждет такое же "будущее".