Российские военные из Запорожской области вернулись на место постоянной дислокации в Крым, - Чубаров. ВИДЕО

Российские военные, дислоцирующиеся в оккупированном Крыму, вернулись из Запорожья на место постоянного расположения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские головорезы, дислоцирующиеся во временно оккупированном Крыму, вернулись на место своего постоянного расположения", - написал Чубаров.

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По его словам, за показной радостью встречающих спрятано горе тех семей, чьи близкие "стали удобрением" в степях Запорожской области.

Он прогнозирует, что вернувшихся ждет такое же "будущее".