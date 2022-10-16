Новости Видео • Война

Российские военные из Запорожской области вернулись на место постоянной дислокации в Крым, - Чубаров. ВИДЕО

16 48622
Российские военные, дислоцирующиеся в оккупированном Крыму, вернулись из Запорожья на место постоянного расположения.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские головорезы, дислоцирующиеся во временно оккупированном Крыму, вернулись на место своего постоянного расположения", - написал Чубаров.

Смотрите также: В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Сообщают о работе ПВО. ВИДЕО

По его словам, за показной радостью встречающих спрятано горе тех семей, чьи близкие "стали удобрением" в степях Запорожской области.

Он прогнозирует, что вернувшихся ждет такое же "будущее".

Топ комментарии

  • малюк malyuk
    69 черепів - по одному за кожне перевірене попадання
  • Eispickel
    Заголовок подправьте...
    потому что Крым
    - это ВРЕМЕННОЕ место дислокации!
  • Олег Кущ e096799b
    В чукундру мають повернутися усi росiянцi i жерти там ягель
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости