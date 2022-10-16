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Контрнаступление ВСУ на Херсонщине. ВИДЕО

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Украинские воины показали, как уничтожают российскую военную технику и освобождают оккупированные населенные пункты на Херсонщине.

Свежее видео из контрнаступления на Херсонщине опубликовал ветеран "Азова" Абдулла, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один успешный штурм подразделения разведки Terra. Горячие кадры подготовки и старта операции, в ходе которой уничтожили шесть единиц бронетехники и отбросили россиян еще дальше с их позиций. И это только начало!" - говорится в описании видео.

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