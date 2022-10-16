Украинец Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Украина на этом чемпионате мира была представлена одним участником – чемпионом Всемирных игр-2022 Богданом Колмаковым. Украинский трейсер принимал участие в обеих дисциплинах: фристайле и скорости.
В первой Колмаков не смог пробиться в финал, заняв 15 место в квалификации с оценкой 21.5. Однако спортсмен был одним из фаворитов на медали в его коронной дисциплине – скорости. В квалификации он показал шестой результат со временем 27.73 секунды, а в полуфинале – второй – 26.14 с, уступив итальянцу Андреа Консолини.
В финале Колмаков превзошел эти показатели и сумел на 0.59 секунды обойти Консолини, с которым сошелся в финальной паре чемпионата - так же, как на Всемирных играх этого года, и преодолел дистанцию за 25.25 с. Так же позади остался обладатель Кубка мира в этой дисциплине, нидерландец Тангуй ван Шинген.
Таким образом, Богдан Колмаков завоевал золото чемпионата мира 2022 года в скорости - первый в истории титул такого уровня, который разыгрывался в паркуре.
【第1回FIGパルクール世界選手権】— FINEPLAY (@FINEPLAY_MEDIA) October 16, 2022
■男子スピード決勝
優勝に輝いたのは…
ウクライナ代表！
🇺🇦KOLMAKOV Bohdan
(ボーダン•コルマコフ)#PARKOUR #パルクール #フリースタイル pic.twitter.com/SEyA2CIXbe
Богдан Колмаков – 24-летний украинский трейсер, специализирующийся на скоростной дисциплине паркура. Родом из Александрии Кировоградской области. Чемпион Всемирных игр-2022, где состоялся дебют паркура на таком уровне. Двухкратный победитель этапов Кубка мира в Софии (2021, 2022). В 2022 году занял второе место в рейтинге Кубка мира по скорости.