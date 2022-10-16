"Это просто сейчас поедет неподготовленное мясище сюда": российский оккупант о мобилизации в РФ, - перехват ГУР. АУДИО
Об этом говорится в очередном перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь ничего нет – ни света, ни воды. Живем, как в каменном веке. Ни интернета нет, не знаю даже, что в России происходит", – говорит российский оккупант.
Он добавил, что новомобилизованных не будут учить, а сразу отправят на фронт.
"Сейчас вот эти, кого наберут, это просто неподготовленное мясо приедет. Никто никого обучать не будет. Мне тоже обещали, что будут обучать два месяца. И я здесь не один такой. Половина набранных добровольцев автомата в руках не держали", - добавил он.
Также оккупант рассказал, что командиры пугают их заключением за дезертирство.
В то же время он сетует на снаряжение, значительно уступающее украинскому. "У нас квадрокоптеры в дождь боятся летать. А у этих - и в дождь, и в ветер. И тепловизоров у нас нет. А у них есть вообще все", - жалуется захватчик.