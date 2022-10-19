СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, пересылавших видео с последствиями атаки дронов-камикадзе. ВИДЕО

В Винницкой области задержаны мужчины, которые снимали атаки дронов-камикадзе на объекты инфраструктуры области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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"Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, другие трое также поделились с друзьями. Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", - говорится в сообщении.

Задержанный винничанин осознал, что снятые им видеоматериалы враг использовал для нанесения большего ущерба Украине.

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"Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на причинение вреда Украине или помощи государству-агрессору не имел", - признался мужчина.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.