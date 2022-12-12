Боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ: "Перешеек готовилась оборонять 36 бригада, но их в последний момент отправили под Мариуполь". ВИДЕО
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Перед началом войны морпехи 36-й бригады имени контрадмирала Михаила Билинского готовились к атаке российских оккупантов из Крыма, однако в последний момент подразделение получило приказ отправиться в сектор "М" близ Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал боец полка "Азов" Николай "Фрост" Кущ.
"Я, например, знаю, что 36-я бригада проходила согласование по отражению наступления через этот перешеек. Это была их зона ответственности. Они туда должны были заступать и держать оборону... Их в последний момент сняли и отправили на передок в сектор "М" " - это Широкино, Павлополь, Водяное. Хотя не их очередь была - они из ротации недавно вернулись... Перешеек разминировали. Сил там никаких толком не было...", - рассказал Кущ.