Депутат российской Госдумы Гурулев: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВИДЕО

Бывший российский генерал, а ныне депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в эфире пропагандистского шоу Владимир Соловьев отметил расширение географии украинских ударов по военным объектам в России и сказал, что россиянам следует готовиться к еще худшему.