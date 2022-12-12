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Депутат российской Госдумы Гурулев: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВИДЕО

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Бывший российский генерал, а ныне депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в эфире пропагандистского шоу Владимир Соловьев отметил расширение географии украинских ударов по военным объектам в России и сказал, что россиянам следует готовиться к еще худшему.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гурулев заверил, что Украина получит все необходимое высокотехнологичное оружие, чтобы добить российскую армию.

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  • Вадим Думи
    Да тварь правильно думаешь, вы все сдохнете!
  • Яр Холодний
    "Ми вас породили - ми вас і "відспіваємо!"
  • Вадим Волков 1a91a6c6
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