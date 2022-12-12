Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО
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Командование Вооруженных Сил Украины разработало инструкцию по безопасной сдаче в плен российских военнослужащих с помощью квадрокоптера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Для сохранения собственной жизни русским военным необходимо:
- обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат отправной точки;
- в точно определенное время в определенном месте установить визуальный контакт с квадрокоптером;
- когда контакт будет установлен дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения;
- двигайтесь за дроном к точке встречи с представителями ВСУ", - говорится в сообщении.