Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО

Командование Вооруженных Сил Украины разработало инструкцию по безопасной сдаче в плен российских военнослужащих с помощью квадрокоптера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

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"Для сохранения собственной жизни русским военным необходимо:

- обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат отправной точки;

- в точно определенное время в определенном месте установить визуальный контакт с квадрокоптером;

- когда контакт будет установлен дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения;

- двигайтесь за дроном к точке встречи с представителями ВСУ", - говорится в сообщении.

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