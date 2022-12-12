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Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО

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Командование Вооруженных Сил Украины разработало инструкцию по безопасной сдаче в плен российских военнослужащих с помощью квадрокоптера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Для сохранения собственной жизни русским военным необходимо:

- обратиться к проекту "Хочу жить" для верификации и получения координат отправной точки;
- в точно определенное время в определенном месте установить визуальный контакт с квадрокоптером;
- когда контакт будет установлен дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения;
- двигайтесь за дроном к точке встречи с представителями ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы лучше относятся к пленным, чем командование армии РФ к своим солдатам, - мать пленного россиянина в интервью росСМИ

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
  • Яр Холодний
    Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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