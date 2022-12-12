Брошенные оккупантами два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО
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Российские оккупанты покинули в одном из населенных пунктов пять боевых бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди трофеев украинских бойцов два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация".
"Оставлены два Т-72Б, один Т-72Б3, две 2С3 "Акация", которые в умелых руках наших ребят очень быстро придут в себя и отправятся уничтожать русню!", - пишет в комментарии к опубликованному видео с трофеями автор публикации.