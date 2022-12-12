Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО
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Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с "вагнеровцами".
"Долетался. Говорят, что это вертолет "вагнеровцев", который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул", - пишет он в комментарии.