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Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО

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Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с "вагнеровцами".

"Долетался. Говорят, что это вертолет "вагнеровцев", который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул", - пишет он в комментарии.

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Топ комментарии

  • Alexey Prus 9f3d4003
    горить, палає техніка ворожа,
    рідна Україна переможе...
  • Kiev_Kiev_777
  • Vadym Tsyrkalyuk
    красота то какая, лепота!
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