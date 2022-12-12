Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО

Подбитый вертолет оккупантов загорелся и упал, не дотянув до места базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись падения вражеской авиамашины опубликована в соцсетях. Дата и место уничтожения русского вертолета неизвестны. Автор публикации отмечает, что, по его информации, это вертолет с "вагнеровцами".

"Долетался. Говорят, что это вертолет "вагнеровцев", который пытался дотянуть до своих. Но чуть-чуть не дотянул", - пишет он в комментарии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брошены оккупантами два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 "Акация". ВИДЕО