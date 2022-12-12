Под Мелитополем поврежден автомобильный мост, который использовали оккупанты для переброски техники. ВИДЕО

В Запорожской области возле оккупированного Мелитополя поврежден мост, который использовался для переброски техники армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе "устал" мост, соединявший город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", - сообщил мэр Мелитополя Федоров.

В то же время, в телеграмм-канале незаконно созданной оккупационной администрации города утверждается, что мост не разрушен, однако взрывом повреждены его опоры и поэтому движение через него прекращено. Взрыв, по данным оккупантов, произошел около 21:00.

На выезде из Мелитополя близ села Константиновка протекает река Молочная, длина моста над ней – около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке Запорожской области. По данным из открытых источников, мост был построен в 1969 году и капитально отремонтирован в 2021 году.

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