Новости Видео • Война

Под Мелитополем поврежден автомобильный мост, который использовали оккупанты для переброски техники. ВИДЕО

13 45945
В Запорожской области возле оккупированного Мелитополя поврежден мост, который использовался для переброски техники армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе "устал" мост, соединявший город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", - сообщил мэр Мелитополя Федоров.

В то же время, в телеграмм-канале незаконно созданной оккупационной администрации города утверждается, что мост не разрушен, однако взрывом повреждены его опоры и поэтому движение через него прекращено. Взрыв, по данным оккупантов, произошел около 21:00.

На выезде из Мелитополя близ села Константиновка протекает река Молочная, длина моста над ней – около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке Запорожской области. По данным из открытых источников, мост был построен в 1969 году и капитально отремонтирован в 2021 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия "прилета" по российской базе в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО 18+

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Evgeny N
    "міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021." Джерело: https://censor.net/ua/v3386602

    Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
    Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...

    Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
    Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
  • Психиатрическая больница No1
    Черножапі, зараз навіть пливти не треба - доки не пізно йдить пішки до своїх баранів та волохоногих жінок.
  • Alexey Prus 9f3d4003
    знову за надувні матраци подеруться
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости