Уничтожение вражеского расчета ПТРК с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300. ВИДЕО

Бойцы ССО с помощью дронов-камикадзе Switchblade 300 уничтожили российский расчет ПТРК и атаковали нескольких врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из врагов был убит, а еще трое – ранены. Видеозапись работы спецназовцев опубликована в соцсетях.

"Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК. При поддержке наступательных действий Сил Обороны, в результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота в общей сложности 4 "хороших россиян" (3 -300 и 1-200). А пропагандоны заявляли, что "Switchblade 300 фигня", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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