Кремлевские пропагандисты распространили новость с фейковым пожаром в столичном "Пункте несокрушимости". ВИДЕО
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Вечером 12 декабря соцсетями распространилось видео пожара якобы в "Пункте несокрушимости" в Печерском районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция Киева проанализировала и проверила видео и установила, что это фейк, ведь оно снято в России.
"Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому мы утверждаем, что ни в одном пункте обогрева населения пожара не произошло", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.