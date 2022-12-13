Кремлевские пропагандисты распространили новость с фейковым пожаром в столичном "Пункте несокрушимости". ВИДЕО

Вечером 12 декабря соцсетями распространилось видео пожара якобы в "Пункте несокрушимости" в Печерском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция Киева проанализировала и проверила видео и установила, что это фейк, ведь оно снято в России.

"Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому мы утверждаем, что ни в одном пункте обогрева населения пожара не произошло", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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