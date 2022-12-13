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Кремлевские пропагандисты распространили новость с фейковым пожаром в столичном "Пункте несокрушимости". ВИДЕО

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Вечером 12 декабря соцсетями распространилось видео пожара якобы в "Пункте несокрушимости" в Печерском районе Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полиция Киева проанализировала и проверила видео и установила, что это фейк, ведь оно снято в России.

"Вероятно, целью распространения такого контента есть нагнетание тревожных настроений среди населения Украины. Поэтому мы утверждаем, что ни в одном пункте обогрева населения пожара не произошло", — сообщила нам представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Кацапы дрочат на эти свои байки,что ли? Извращенцы.
  • 5 копійок
    Горів незламний Печерський суд? От як би дійсно так було. Ехх...
  • Senator 0eaca536
    Странн что пропагандоны не показали пожар в Химках и Барнауле...🤣
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