Жители Посад-Покровского возвращаются в родное село: "Дома нет. Одни руины. "Русский мир" нас от всего освободил". ВИДЕО
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Жители освобожденного Посад-Покровского в Херсонской области начинают возвращаться в родное село.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", до вторжения в селе проживало около трех тысяч человек. Сейчас – около двухсот. Все дома в селе разрушены или сильно повреждены.
"Дома нет. Одни развалины. "Русский мир" нас от всего освободил", - говорит один из жителей села.