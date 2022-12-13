Жители Посад-Покровского возвращаются в родное село: "Дома нет. Одни руины. "Русский мир" нас от всего освободил". ВИДЕО

Жители освобожденного Посад-Покровского в Херсонской области начинают возвращаться в родное село.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", до вторжения в селе проживало около трех тысяч человек. Сейчас – около двухсот. Все дома в селе разрушены или сильно повреждены.

"Дома нет. Одни развалины. "Русский мир" нас от всего освободил", - говорит один из жителей села.

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