Последствия вражеского удара по Краматорску. ВИДЕО

Краматорск снова под вражеским ударом.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

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По его словам, россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.

"Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области - действуют, как настоящие террористы. В опасности - каждый, кто до сих пор остается в области", - отметил глава региона.

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