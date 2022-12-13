Последствия вражеского удара по Краматорску. ВИДЕО
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Краматорск снова под вражеским ударом.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ
По его словам, россияне попали в промзону и корпус Института техники и менеджмента. Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.
"Каждый день россияне цинично атакуют гражданских в Донецкой области - действуют, как настоящие террористы. В опасности - каждый, кто до сих пор остается в области", - отметил глава региона.