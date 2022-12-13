"Вы ничем себе не поможете, если начнете умирать". Супруги из Херсона рассказали о допросах российскими солдатами. ВИДЕО

Село Любимовка находилось под российской оккупацией почти 7 месяцев. За это время солдаты допрашивали и пытали местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", пожилые супруги из Любимовки, Херсонская область. Иван Иванович и Марина Петровна оказались в русском плену в родном селе.

Как рассказала женщина, ее и мужа задержали — будто у них была информация о российском авианалете. Их обоих привезли в местную школу, поставили на колени и загнали в яму под пол. Мужчину избивали. А вот женщину нет, только морально давили.

Пробыв под полом около 4 часов, женщина начала жаловаться на то, что ей не хватает воздуха. "Думала, еще пол часа - и я умру", - признается она. "Я потеряла сознание". Оккупанты достали ее из ямы и привели в сознание. Один из них заговорил с ней на украинском и признался в том, что он — сумчанин.

Супруги рассказали, что оккупанты были настроены к ним по-разному: были такие, что защищали пенсионеров, а другой — обвинял: "Тебя, тварь, надо расстрелять. Из-за таких, как ты, гибнут наши люди".