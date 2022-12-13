Оккупант Радыгин на росТВ рассказал о пребывании в плену в Украине: "Кормили три раза в день. Не били. У них там Женевская конвенция работает. Песню о Бандере выучили". ВИДЕО

Российский региональный телеканал "Лабытнанги-ТВ" взял интервью у попавшего в Украине в плен контрактника Михаила Радыгина, которого со временем обменяли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант с подробностями рассказал о бегстве российских военных от ВСУ под Харьковом и раскрыл "военную тайну" о том, что профессиональных военных на передовой мало. Сейчас телеканал уже удалил интервью, выложенное вечером 12 декабря.

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Радыгин - бывший милиционер, капитан в отставке. В начале видео ведущая "Лабытнанги-ТВ" пафосно рассказывает, что Радыгин поступил на службу по контракту и отправился в Украину в августе.

Журналистка говорит, что в первые дни он попал под обстрел, получил ранение и, превозмогая боль, несколько часов нес на себе потерявшего сознание товарища. Потом россиян схватили украинские военные.

Однако сам Радыгин рассказывает, что ушел на войну, чтобы поскорее выйти на пенсию. Он уточняет, что поначалу был в тылу. Его задача была - копать окопы и носить коробки, как и обещали. А потом резко попал на передовую.

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По словам Радыгина, он попал под минометный обстрел, когда за ними приехал танк. Снаряд прилетел под ноги и ранил его в лицо.

"Кто сидел рядом, мужчина, с кем в плен попал, - у него был обломок в лице. Третьему ноги перебило. Остальные не успели залезть на сам танк. Тяжелых, как могли, перевязывали - у кого что оторвано. У многих была истерика - начинали бегать и стрелять в воздух", - рассказал Радыгин.

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Затем их обнаружили ВСУ и взяли в плен. Мужчина утверждает, что условия и отношение в плену было нормальным, никого не избивали. Затем доставили в харьковское СИЗО, затем в Киев, а оттуда в лагерь на Львовщину.

"У них там конвенция эта Женевская работает, они зачитывали нам наши права. У них все это, по словам корреспондентов, отслеживается в режиме онлайн, чтобы ничего с нами не случилось", – подчеркнул Радыгин.

Из плена он вернулся в ноябре. Но выйти сразу не смог – в Москве его держали три недели в казарме и допрашивали. Россиянин рассказал, что пленных в лагере кормили трижды в день, но жалуется на безвкусный картофель.

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