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Зеленский о ликвидации ОАСК: История реформ продолжается. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 293-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем очень хорошие новости из Франции: там сегодня прошли две конференции в поддержку Украины. Первый их результат - миллиард евро помощи нашей устойчивости, прежде всего энергетике. Каждый день приобретаем для Украины новые силы, чтобы пройти эту зиму. И я благодарю всех, кто работает ради этого и кто помогает нашему государству.

Есть сегодня и решения других стран, кроме Франции: Чехии, Испании, Швейцарии – о предоставлении дополнительных пакетов поддержки. Итальянский сенат принял решение о вооруженной поддержке. Норвегия готовит новую программу поддержки нашего государства и людей.

И еще одна. Сегодня я подписал принятый Верховной Радой Закон о ликвидации ОАСК – Окружной административный суд Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК. Після 2-х років влади Зе цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування. Ситуація тоді назріла й перезріла.
    Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не переймалися.
    Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
    Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
  • Tema9
    А що небрита хріпотца скаже про Конституційний Суд і закон для забудовників?
  • Voc Vox
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