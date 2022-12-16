Новости Видео • Война

В Харькове в результате обстрела колоссальные инфраструктурные разрушения, пострадала энергосистема, - мэр Терехов. ВИДЕО

17 44356
В результате российских обстрелов Харькова повреждена энергетическая система.

Об этом сообщил в видеообращении мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг снова обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего – энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.

Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться "пунктами несокрушимости". Там вас снабдят питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны", - отметил глава города.

По словам Терехова, сейчас делается все, чтобы в кратчайшие сроки возобновить последствия российских обстрелов.

Читайте также: Харьков и Полтава полностью обесточены

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Oleksii Magas
    І знову кацапський діалект української. Ти посадовець чи пороблено?
  • Богдан Сварга
    Це ворог. В приватних бесідах воно звинувачує ЗСУ в обстрілах Харкова. З часів овоча є промосковським. Але ця рожа і є обличчя влади без прикрас.
  • Люда Парасюк
    дивне словосполучення від мера 'колосальні руйнування ' звучить як комплімент пуйлу
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости