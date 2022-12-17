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Зеленский готов выйти на ринг с Путиным: Настоящий мужчина "бьет морду сам", а не посылает посредников. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Chane Info заявил, что готов лично выйти на ринг с президентом России Владимиром Путиным и дать ему по лицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видео.

Зеленский заявил, что настоящий мужчина, если решил, "бьет морду сам", а не посылает посредников. Глава Украинского государства также отметил, что по возможности готов выйти на ринг с Путиным.

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Топ комментарии

  • Михаил Ермак 451f8f81
    Клоун и в Африке - клоун. Смешит людей((
  • sledaknm edef32ce
    время веселых историй от четырежды уклониста
  • Yaroslav Volokhov
    Дебільна заява інфантильного підлітка, розрахована на таких же інфантильних підлітків. Зараз же не ранні Середні Віки, коли король сам вів своє військо в бій. Нинішні королі посилають воювати інших, а самі відсиджуються в бункерах.

    Попри те, у Вовчика був чудовий шанс взяти участь у війні, підготувавши до неї країну. А натомість він готувався роздавати смартфони бабцям за два тижні до початку вторгнення і слав на**й іноземні розвідки, які закликали його взятись за розум. Якби не Залужний, нам би всім прийшла кризда.
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