Боевое применение украинскими военными кассетного 155 мм снаряда DPICM по российским оккупантам под Бахмутом.. ВИДЕО

Опубликовано первое в истории видео боевого применения украинскими воинами кассетного 155 мм снаряда DPICM производства США по российским оккупантам под Бахмутом. Видео от подразделения аэроразведки "Мадяр" за 16 декабря.

Об этом сообщил в телеграм-канале "Бутусов плюс" главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусово 155 мм снаряда DPICM производства США по российским оккупантам под Бахмутом. Видео от подразделения аэроразведки "Мадяр" за 16 декабря..

По его словам, снаряд DPICM (двухцелевой улучшенный конвенционный боеприпас) действует так: взрыватель устанавливается по времени для воздушного подрыва над целью, и круг в радиусе 150 метров накрывается 88 суббоеприпасами, каждый из которых отстреливает сотни готовых поражающих проводов.

"Кассетные снаряды особенно эффективны против целей на открытой местности, в данном случае украинцы точно скорректировали разрыв точно над траншеей с российскими пехотинцами. Россия активно применяет кассетные снаряды для обстрела украинских городов, чтобы поразить максимально не только военных, но и гражданское население", – объясняет Бутусов.

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