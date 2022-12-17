"Дядя, как мне вылезти?": патрульный полицейский спасает ребенка из-под завалов многоэтажки в Кривом Роге. ВИДЕО

Патрульная полиция Кривого Рога опубликовала видео, на котором полицейский спасает ребенка из-под завалов дома, в который вчера попала российская ракета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, количество жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло до пяти. Один из раненых из-за ракетных обстрелов Кривого Рога скончался в больнице. В медицинском заведении находятся еще трое пострадавших в результате ракетного удара.

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