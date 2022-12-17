Офицер СБУ Бурый рассказал об обороне Мариуполя и пребывании в российском плену: На "Азовстали" нас было трое: я, Гусар и Домаха. Остался я один. ВИДЕО
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Первое интервью человека, выжившего на "Азовстале" и 123 дня пребывавшего в плену в одиночной камере российской тюрьмы "Лефортово".
Все это об офицере Службы безопасности Украины с позывным Бурый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Несмотря на пребывание в плену, ранение, пытки, самым тяжелым своим испытанием он называет потерю двух друзей, с которыми защищал "Азовсталь" - они тоже были военными СБУ, с позывными Домаха и Гусар.
А еще Бурый рассказал Наталье Островской невероятную историю с шевронами, которые удалось вывезти из "Азовстали".